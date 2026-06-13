Депутат Рады подсчитал, что Киев тратит €6 тысяч на снаряд вместо €500 Дубинский: Украина покупает снаряды в 12 раз дороже, наживаясь на войне

Москва13 июн Вести.Украинские власти зарабатывают на продолжении конфликта с РФ, закупая боеприпасы на деньги Евросоюза по многократно завышенным ценам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Согласно подсчетам Дубинского, в рамках закупки, профинансированной Германией, один снаряд обходится в шесть тысяч евро, тогда как реальная стоимость аналогичных боеприпасов ниже в 12 раз.

Так, по словам Дубинского, стоимость 152 миллиметрового снаряда 300-500 долларов. То есть, за 300 миллионов евро можно приобрести от 600 тысяч до 1 миллиона снарядов, отметил Дубинский. А Украина, по его словам, "купит 50 тысяч".

Разница в 12 раз. Она сядет "партии войны" на карман говорится в публикации

Депутат допустил, что закупаемые в ЕС снаряды объективно могут стоить дороже. Однако, по его словам, даже при цене в две тысячи евро у Киева оставалась бы возможность для получения двукратной выгоды.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что оружейные заказы на Украине переформатируются под интересы министра обороны страны Михаила Федорова. По его словам, старые коррупционные схемы также переходят в новые руки, в том числе глобалистов и их представителей на Украине.