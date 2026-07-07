Москва7 июл Вести.Передача дефицитных, военных систем Украине способна обернуться внутренним политическим скандалом. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, политики, которые пошли на такое могут быть обвинены в предательстве национальных интересов.

Даже в этой ситуации, которая уже сложилась, есть информация о том, что поляки якобы тайно передали Украине какую-то часть ракет Patriot. Я не знаю, правда или нет, но тенденция, в принципе, в европейских странах такова, что вот эти системы, которые стали очень дефицитными, в которых очень нуждается Украина, на самом деле могут стать предметом очень серьезных политических скандалов внутри этих стран. И те политики, которые принимают такие решения, могут быть обвинены фактически в предательстве национальных интересов, потому что эти системы должны защищать прежде всего их страны сказал экс-депутат

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала с Германией контакт на поставку 600 ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Также, он добавил, что европейские лидеры и главы американских оборонных предприятий пришли к согласию, что еще одну лицензию на производство таких ракет необходимо дать Украине.