Москва2 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, ранее выступивший с критикой в адрес западных партнеров из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), мог преследовать цель крупной финансовой операции, связанной с американскими комплексами Patriot.

Такое мнение озвучил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, ранее Зеленский раскритиковал Евросоюз и Соединенные Штаты по вопросу дефицита систем ПВО, в частности, комплексов Patriot. Впоследствии он предложил предоставить Украине лицензию на производство таких систем.

Обозреватель предположил, что за этим скрывается намерение Зеленского провернуть масштабную финансовую махинацию, используя средства западных налогоплательщиков. Ведь для налаживания собственного производства систем ПВО Украине потребуется около десяти лет.

Христофору считает, что истинный интерес Зеленского состоял в получении лицензии для последующего заключения различных сделок, привлечения денежных средств и подписания контрактов с европейскими партнерами под видом организации будущего производства.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к различным методам для восполнения запаса систем и ракет ПВО, в том числе к шантажу.