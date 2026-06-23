ЕК: в ближайшие 10 лет ЕС потратит €7 трлн на оружие, чтобы обогнать РФ

ЕС потратит €7 трлн на оружие, чтобы обогнать РФ ЕК: в ближайшие 10 лет ЕС потратит €7 трлн на оружие, чтобы обогнать РФ

Москва23 июн Вести.В ближайшие десять лет Евросоюз (ЕС) потратит 7 трлн евро на производство оружия, чтобы обогнать Россию по военной силе. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на военной конференции в Брюсселе, говоря о стратегической задаче ЕС.

По его словам, Европе необходимо обойти РФ по не только в военной силе, но и по производству оружия и числу стволов.

На это страны ЕС потратят около 7 трлн евро в течение ближайших 10 лет в соответствии с принятыми обязательствами в рамках НАТО [довести уровень военных расходов до 5% ВВП] сказал он

Кубилюс назвал эти расходы "платой за мир". Он призвал страны ЕС "быть готовыми заплатить эту цену военной трансформации Европы" и полностью интегрировать Украину в создающийся европейский оборонный союз, в военный рынок ЕС и объединить европейскую военную промышленность и украинские производства в единый военный комплекс.

Еврокомиссар также обратился к европейским армиям и промышленности. Он заявил, что им следует отказаться от создания высокотехнологичного оружия, которое сложно производить в больших количествах. Вместо этого Кубилюс предложил им поставить на поток производство "удовлетворительных вооружений", такие как беспилотники, которые массово используются в украинском конфликте.