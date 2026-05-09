Москва9 маяВести.Россия продолжает опережать Евросоюз в военном отношении, и это беспокоит Брюссель, признал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euronews.
В связи с этим еврочиновник считает необходимым наращивать военное производство в Европе.
Россия опережает нас, причем довольно сильно, и именно это нас беспокоит. Что необходимо сделать, так это заставить наши отрасли наращивать производство и делать это быстреесказал Кубилюс
Ранее газета The New York Times писала, что в Пентагоне признали превосходство российской оборонной промышленности в производстве высокотехнологичных дронов. Кубилюс призвал Европу отходить от производства оружия haute couture.