Кубилюс: Россия обгоняет все страны ЕС по выпуску крылатых ракет и снарядов

Москва20 апр Вести.Россия вдвое превосходит суммарные мощности всех стран Евросоюза по выпуску артиллерийских боеприпасов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет. Такие данные привел еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.

Кубилюс подчеркнул, что Россия обгоняет всю Европу в сфере военного производства.

В прошлом году Россия произвела 1100 крылатых ракет, ЕС — 300. Баллистических ракет: Россия 900, ЕС — 0. Артиллерийских снарядов: Россия 4 миллиона, ЕС — 2 миллиона сказал он

Еврокомиссар уточнил, что цифры получены из открытых источников.

По словам Кубилюса, сложившаяся ситуация – серьезный вызов. Он призвал Евросоюз нарастить производство вооружений до уровня, превышающего российский, если объединение намерено эффективно сдерживать Москву в военной сфере.

Кроме того, Кубилюс призвал увеличить военный бюджет ЕС в десять раз в рамках следующего семилетнего бюджета – с 13 до 131 миллиарда евро.