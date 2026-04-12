NYT: в Пентагоне считают, что Россия превзошла США в производстве дронов

В Пентагоне признали превосходство РФ в создании высокотехнологичных дронов

Москва12 апр Вести.Россия опережает Соединенные Штаты в производстве высокотехнологичных беспилотников, считает Пентагон. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

Согласно оценкам, Россия также опережает (США - Прим. ред​​​.) в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны отмечается в статье со ссылкой на официальных лиц из Пентагона

По словам собеседников газеты, американская программа производства боевых БПЛА уступает в том числе и китайской. Как отмечается в публикации, военный парад в столице КНР в сентябре прошлого года, на котором присутствовал российский лидер Владимир Путин, вызвал серьезные беспокойства в Вашингтоне.

Ранее сообщалось о планах Киева наладить производство дронов для Соединенных Штатов. Отмечалось, что в рамках планируемой сделки с Вашингтоном Украина намерена начать поставки дронов в США к середине 2026 года.