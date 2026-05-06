Украина ищет замену КНР для производства дронов, пишут СМИ The Guardian: Украина ищет в Тайване замену КНР для производства беспилотников

Москва6 мая Вести.В настоящий момент Киев ищет замену Китаю в поставках комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Одним из вариантов является Тайвань. Об этом пишет The Guardian.

В материале говорится, что одной из причин является растущая обеспокоенность Украины по поводу доминирования КНР в глобальных производственных цепочках, а также связанных с этим рисков.

По данным издания, киевский режим намерен обрести союзников для затягивания специальной военной операции и производства вооружения.

В публикации также отмечается, что Тайвань является лидером в производстве микроэлектроники, аккумуляторов и навигации – это делает его предпочтительным поставщиком для Украины.

Ссылаясь на данные Исследовательского института демократии, общества и новых технологий (DSET), газета сообщает, что в 2025 году экспорт тайваньских БПЛА в европейские страны увеличился более чем в 40 раз. Крупнейшими рынками сбыта являются Чехия и Польша.

Представитель украинского производителя беспилотников "Вирий" Богдан Диордица в беседе с газетой подтвердил, что беспокойство по поводу возможного ужесточения КНР экспортного контроля побуждает украинские предприятия искать альтернативы Китаю.

Ранее также сообщалось, что власти Тайваня потратят около 37,5 млрд долларов на покупку 200 тысяч БПЛА у США.