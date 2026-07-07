На Украине у производителя дронов проходят обыски Украинский производитель дронов искусственно завышал их стоимость

Москва7 июл Вести.Государственное бюро расследований Украины проводит обыски у производителя дронов - компании Vyriy Industries и ее директора, сообщило издание "Украинская правда".

Следователи проверяют искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам, говорится в Telegram-канале издания.

По предварительной версии, цена дронов могла увеличиваться из-за безосновательного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов.