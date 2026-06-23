AFP: Гондурас намерен приобрести БПЛА у Украины для борьбы с наркоторговлей

Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркоторговлей AFP: Гондурас намерен приобрести БПЛА у Украины для борьбы с наркоторговлей

Москва23 июн Вести.Гондурас намерен приобрести украинские беспилотники для охраны государственной границы и борьбы с наркоторговлей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на президента страны Насри Асфуру.

Мы говорим о беспилотниках для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования сказал он

По его словам, закупаемые дроны помимо военных и полицейских задач могут найти применение и в сельском хозяйстве. Предложение о передаче военных технологий, в том числе беспилотников, поступило от главы киевского режима Владимира Зеленского в ходе визита Асфуры в Киев.

Сделка заключается на фоне активизации сотрудничества Гондураса с США в области безопасности. Глава гондурасских вооруженных сил подтвердил, что совместно с американской стороной также прорабатывается возможность проведения боевых операций против действующих в стране преступных группировок.

Ситуация с безопасностью в Гондурасе остается крайне тяжелой: страну раздирают столкновения банд и наркокартелей, а уровень убийств почти в четыре раза превышает среднемировой показатель, указывает AFP.