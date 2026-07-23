США намерены поставить 150 крупнокалиберных пулеметов Украине для борьбы с БПЛА

США хотят закупить для Украины 150 пулеметов для борьбы с беспилотниками США намерены поставить 150 крупнокалиберных пулеметов Украине для борьбы с БПЛА

Москва23 июл Вести.Госдепартамент США инициирует закупку 150 крупнокалиберных пулеметов M2, предназначенных для усиления мобильных огневых групп Украины в борьбе с беспилотниками, сообщает РИА Новости.

Согласно правительственным документам, речь идет о пулеметах M2, которые будут оснащены оптическими прицелами быстрого наведения. В комплектацию каждого пулемета также войдут крепления, адаптированные для монтажа на пикапы и другие виды транспортных средств, а также контейнеры для боеприпасов.

Предварительный график поставок предусматривает, что первые 30 комплектов должны быть переданы поставщиком в течение 30 дней после подписания контракта. Оставшиеся 120 пулеметов планируется отгрузить тремя последующими партиями в течение следующих трех месяцев.

Отмечается, что данное уведомление носит исключительно информационный характер и не является формальным тендером на закупку.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.