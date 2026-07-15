Москва15 июлВести.Военно-воздушные силы США заключили рамочные соглашения на поставку в течение ближайших пяти лет до 28 тысяч новых малобюджетных крылатых ракет. Об этом сообщает портал War Zone. По данным журналистов, подрядчиками станут компании Anduril, CoAspire и Zone 5.
ВВС США уже заявили, что стремятся закупить почти 28 тысяч боеприпасов семейства FAMM в течение следующих пяти летговорится в материалах
При этом уточняется, что Zone 5 уже занимается поставками дешевых ракет на Украину.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана.