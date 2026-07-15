США закупят 28 тысяч дешевых крылатых ракет в течение пяти лет Пентагон заключил контракты на поставку 28 тысяч дешевых крылатых ракет

Москва15 июл Вести.Военно-воздушные силы США заключили рамочные соглашения на поставку в течение ближайших пяти лет до 28 тысяч новых малобюджетных крылатых ракет. Об этом сообщает портал War Zone. По данным журналистов, подрядчиками станут компании Anduril, CoAspire и Zone 5.

ВВС США уже заявили, что стремятся закупить почти 28 тысяч боеприпасов семейства FAMM в течение следующих пяти лет говорится в материалах

При этом уточняется, что Zone 5 уже занимается поставками дешевых ракет на Украину.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана.