Пентагон заказал у Lockheed Martin ракет на 4 миллиарда долларов

Москва10 апр Вести.Американская компания Lockheed Martin получила контракт от Пентагона стоимостью 4,76 миллиарда долларов на производство зенитных ракет PAC-3 MSE. Об этом сообщили в Министерстве войны Соединенных Штатов.

По данным ведомства, контракт будет финансироваться из двух источников: 4,49 миллиарда долларов направят союзники США в рамках программы Foreign Military Sales, при это еще 264,96 миллиона будет выделено из бюджета армии Соединенных Штатов.

Lockheed Martin Corp. получила контракт с фиксированной ценой на сумму 4,76 миллиарда долларов на производство ракет PAC-3 MSE, включая все сопутствующие услуги, оборудование, техническое планирование, управление и производственные работы говорится в заявлении

Работы, как уточняется, планируют завершить к июню 2030 года.

Ранее агентство РИА Новости писало, что Пентагон намерен существенно увеличить финансирование закупок ракет для комплексов THAAD и Patriot, которые США активно использовали в ходе операции против Ирана.