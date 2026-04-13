Пентагон в 3,5 раза нарастит закупку ракет PrSM после их применения в Иране

Москва13 апр Вести.Пентагон намерен существенно увеличить финансирование закупок новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Министерства войны США, расходы на эти цели могут вырасти в 3,5 раза.

Согласно данным, в 2027 финансовом году Вооруженные силы США планируют направить на закупку ракет PrSM около 1,92 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2026 году на эти цели было выделено 546 миллионов долларов.

Отмечается, что PrSM разрабатываются как замена устаревающих ракетных систем ATACMS. Новые ракеты обладают увеличенной дальностью и повышенной точностью поражения целей.

По информации агентства, американские военные впервые применили PrSM в боевых условиях около месяца назад в ходе операции против Ирана. Это стало важным этапом во внедрении новой системы вооружения.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует существенно увеличить финансирование закупок ракет для комплексов THAAD и Patriot, которые США активно использовали в ходе операции против Ирана.

Вместе с тем американская компания Lockheed Martin получила контракт от Пентагона стоимостью 4,76 миллиарда долларов на производство зенитных ракет PAC-3 MSE.