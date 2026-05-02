Катар закупит у США ракеты Patriot на $4,01 млрд США продадут Катару ракеты Patriot на $4,01 млрд

Москва2 мая Вести.Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару 500 ракет для систем ПВО Patriot, а также сопутствующего оборудования на $4,01 млрд.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Катара... услуг по пополнению запасов для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и сопутствующего оборудования​​​. Ориентировочная общая стоимость составляет $4,01 млрд сообщает госдепартамент

В частности, Катар запросил закупку 200 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-2 (GEM-T) и 300 ракет Patriot PAC-3 (MSE), уточняет госдепартамент.