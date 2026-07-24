Москва24 июл Вести.Сухопутные войска США впервые за последние три десятилетия возобновляют закупки ракет предыдущего поколения для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ), ссылаясь на заявление генерального директора компании RTX (бывшая военно-промышленная Raytheon) Кристофера Калио.

Он в ходе телефонной конференции сообщил, что во втором квартале 2026 финансового года компания получила заказы на сумму почти 20 миллиардов долларов.

Среди этих заказов — контракты на сумму более чем на 5 миллиардов долларов на ракеты-перехватчики GEM-T для комплексов Patriot, в основном, от иностранных заказчиков, а также первый за более чем 30 лет внутренний заказ на серийное производство GEM-T приводит TWZ слова Калио

Речь идет о ракетах PAC-2 GEM-T, которые относятся к предыдущему поколению перехватчиков Patriot. Американские военные не приобретали их более 30 лет, хотя США продолжали поставлять эти реактивные снаряды за рубеж.

TWZ напомнил, что Raytheon является основным подрядчиком по производству систем Patriot и ракет PAC-2, тогда как ракеты PAC-3 выпускает корпорация Lockheed Martin.

Контракт был заключен на фоне опасений, связанных с истощением запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков в США в условиях военных действий против Ирана, говорится в статье.

В ночь на 24 июля Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) подтвердило, что военные проводят бомбардировки территории Исламской Республики 13-ю ночь подряд.