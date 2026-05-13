Москва13 мая Вести.Пентагон собирается в течение трех лет закупить 10 тысяч недорогих крылатых ракет на фоне опасений, что у США заканчиваются запасы боеприпасов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Стоимость каждой ракеты, как отмечается, составит несколько сотен тысяч долларов.

Издание подчеркивает, что Штаты израсходовали тысячи крылатых ракет и других боеприпасов в конфликте с Ираном и намерены расширить свои ударные возможности.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проблема сокращения боеприпасов у Соединенных Штатов преувеличена.

Между тем в Агентстве по противоракетной обороне Министерства войны США отметили, что Вашингтон потратит годы на то, чтобы восстановить запасы боеприпасов, израсходованных в ходе войны с Исламской Республикой.