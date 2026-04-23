WSJ: США использовали более 1 тысячи ракет Tomahawk в войне с Ираном

США израсходовали не менее 1 тысячи ракет Tomahawk в конфликте с Ираном

Москва23 апр Вести.За время проведения военной операции против Ирана США израсходовали более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk, а также 1,5-2 тыс. ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны, в том числе THAAD и Patriot, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники в администрации США сомневаются в способности США защитить Тайвань в случае вторжения Китая, отмечает WSJ.

При этом признаков надвигающегося конфликта с Китаем нет, а глава Китая Си Цзиньпин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом в мае, уточняет газета.

С начала войны с Ираном (с 28 февраля) США выпустили более 1 тыс. ракет Tomahawk большой дальности, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. зенитных ракет, включая системы перехвата THAAD, Patriot и Standard пишет WSJ

Пополнение запасов ракет может занять до шести лет, что вызвало в администрации США обсуждения относительно оперативных планов на случай возможных новых конфликтов.

По данным телеканала CBS News, США расходуют крылатые ракеты Tomahawk в операции против Ирана Иран быстрее, чем успевают пополнять собственные запасы.

Член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан уточнил, что США истратили в Иране треть запасов крылатых ракет Tomahawk.