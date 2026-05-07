WSJ: США хотят разработать ракету-перехватчик стоимостью менее $250 тысяч

США хотят создать ракеты-перехватчики, которые в разы дешевле Patriot WSJ: США хотят разработать ракету-перехватчик стоимостью менее $250 тысяч

Москва7 мая Вести.США намерены разработать ракету‑перехватчик, стоимость которой составит менее $250 тыс., что в разы дешевле ракеты Patriot, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла.

Стоимость ракеты PAC‑3, используемой в комплексах Patriot, достигает $4,4 млн. США активно используют эти ракеты в войне с Ираном, отмечает WSJ.

Мы хотим посмотреть, сможем ли мы с нуля создать перехватчик, права на интеллектуальную собственность которого мы сможем контролировать, а затем найти компанию для контрактного производства приводит WSJ слова Дрисколла

Основная цель - привлечь ученых к разработке отдельных компонентов ракеты, в том числе головки самонаведения, датчика для наведения на цель и двигательной установки, уточнил Дрисколл.

США намерены официально запустить проект в ближайшие недели, а в течение года представить разработанные технологии. В рамках проекта предусмотрено приобретение или аренда интеллектуальной собственности, подчеркнул министр.

Между тем американская компания Raytheon (RTX) получила от Пентагона контракт стоимостью $441,6 млн на производство ракет-перехватчиков Patriot GEM-T для продолжения войны с Ираном. Срок исполнения контракта - сентябрь 2026 года.

Администрация США запрашивает дополнительно $30 млрд на развитие оборонного производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.