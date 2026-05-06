Пентагон запросил свыше 30 млрд долларов на развитие оборонного производства В США запросили 30 млрд долларов на развитие оборонного производства

Москва6 мая Вести.Вашингтон запрашивает свыше 30 млрд долларов на развитие оборонного производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Пентагона на 2027 финансовый год​​​.

Сообщается, что США планируют замкнуть всю производственную цепочку внутри страны, начиная с добычи сырья и заканчивая выпуском готового оружия.

Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 млрд долларов соответственно. В числе приоритетов - добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений сообщают РИА Новости

На производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 млрд, на судостроение - 4,27 млрд. Также могут быть выделены средства на гиперзвуковые технологии - 1,41 млрд, на аккумуляторы - 2,1 млрд, а на микроэлектронику - 1,78 млрд долларов.

В апреле группа автономных боевых систем Пентагона сделала запрос на увеличение ее бюджета в 242 раза. Также на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, Пентагон планирует возведение высокотехнологичного центра для моделирования боевых действий против сопоставимого по силам противника.