Москва6 маяВести.Вашингтон запрашивает свыше 30 млрд долларов на развитие оборонного производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Пентагона на 2027 финансовый год.
Сообщается, что США планируют замкнуть всю производственную цепочку внутри страны, начиная с добычи сырья и заканчивая выпуском готового оружия.
Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 млрд долларов соответственно. В числе приоритетов - добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооруженийсообщают РИА Новости
На производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 млрд, на судостроение - 4,27 млрд. Также могут быть выделены средства на гиперзвуковые технологии - 1,41 млрд, на аккумуляторы - 2,1 млрд, а на микроэлектронику - 1,78 млрд долларов.
В апреле группа автономных боевых систем Пентагона сделала запрос на увеличение ее бюджета в 242 раза. Также на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, Пентагон планирует возведение высокотехнологичного центра для моделирования боевых действий против сопоставимого по силам противника.