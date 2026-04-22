Пентагон запросил на военную разведку в 2027 году рекордные $50 млрд

Пентагон планирует потратить рекордные $50 млрд на военную разведку в 2027 году Пентагон запросил на военную разведку в 2027 году рекордные $50 млрд

Москва22 апр Вести.Пентагон объявило о планах выделить 50 миллиардов долларов на программу военной разведки в 2027 финансовом году, следует из размещенного на сайте ведомства пресс-релиза.

Эта сумма на 49% превышает текущие расходы на аналогичные цели (33,6 миллиарда долларов), обратило внимание РИА Новости.

Наряду с этим подробности распределения средств в интересах национальной безопасности остаются засекреченными.

Ранее из бюджетного запроса на следующий финансовый год стало известно, что рост связанных с НАТО расходов США может составить рекордные 1,4 триллиона долларов.