Москва22 апрВести.Пентагон объявило о планах выделить 50 миллиардов долларов на программу военной разведки в 2027 финансовом году, следует из размещенного на сайте ведомства пресс-релиза.
Эта сумма на 49% превышает текущие расходы на аналогичные цели (33,6 миллиарда долларов), обратило внимание РИА Новости.
Наряду с этим подробности распределения средств в интересах национальной безопасности остаются засекреченными.
Ранее из бюджетного запроса на следующий финансовый год стало известно, что рост связанных с НАТО расходов США может составить рекордные 1,4 триллиона долларов.