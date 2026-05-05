США построят на базе на Аляске тренировочный центр для отработки боевых действий

Раскрыты планы Пентагона построить на Аляске полигон-симулятор боевых действий США построят на базе на Аляске тренировочный центр для отработки боевых действий

Москва5 мая Вести.На авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, планируется возведение высокотехнологичного центра для моделирования боевых действий против сопоставимого по силам противника.

Об этом говорится в материале РИА Новости, которое изучило бюджетные документы Пентагона.

Соответствующий проект под названием Joint Integrated Test and Training Center предварительно оценивается в 355 миллионов долларов. Строительство полигона началось в 2025 году и должно завершиться к ноябрю 2029 года.

На следующий финансовый год американское военное ведомство запросило 42 миллиона долларов для финансирования этого проекта.

Основной задачей тренировочного центра станет отработка сценариев боевых действий с использованием технологии виртуальной реальности с возможностью имитировать вылеты авиации.

Объект позволит моделировать сложные угрозы, включающие комбинацию воздушных, наземных, морских и кибернетических средств.

В рамках проекта предусмотрена установка современных тренажеров и создание защищенных зон для работы с засекреченными данными.

В середине апреля агентство Associated Press сообщило, что двое военнослужащих получили ранения в результате нападения медведя на территории базы Эльмендорф-Ричардсон.