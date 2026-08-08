Москва8 авг Вести.Армия США намерена потратить почти $400 млн долларов на закупку лазеров, поражающих беспилотники (БПЛА), сообщает агентство Bloomberg.

В частности, военные США закупят у компании AeroVironment Inc​​​. лазерные системы для борьбы с БПЛА. Речь идет о десятках систем Locust, которые используют искусственный интеллект (ИИ), отслеживают, идентифицируют цели и помогают операторам уничтожать дроны малого и среднего размера с помощью высокоэнергетического лазера.

Портал Axios сообщал, что руководители Пентагона впервые в истории лично присутствовали на испытаниях микроволнового и лазерного оружия на полигоне в Нью-Мексико (США).

В России прошли испытания лазерного комплекса "Перун", предназначенного для борьбы со всеми видами БПЛА. Комплекс способен генерировать непрерывное излучение на протяжении 15 минут.