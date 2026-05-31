В США протестировали новую систему борьбы с БПЛА без затрат на дорогие ракеты

Москва31 мая Вести.Вооруженные силы Соединенных Штатов во время учений на Филиппинах в апреле текущего года протестировали новую систему противодействия беспилотникам, которая не требует постоянного применения дорогостоящих ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, вместо этого она завязана на комплексе контрмер.

Как отмечает издание, в качестве средства противовоздушной обороны предлагается использовать связку из двух бронеавтомобилей MADIS. В этой паре функции распределены: один автомобиль выполняет роль радара обнаружения, а второй вооружен зенитно-ракетным комплексом Stinger.

Дополнительное вооружение машин включает небольшую пушку, пулемет и системы радиоэлектронной борьбы, говорится в публикации. В материале сообщается, что ключевая идея такого комплекса - предоставить военным гибкий набор инструментов для противодействия дронам.

Наличие нескольких эшелонов защиты - от радиоэлектронного подавления до огневого воздействия - позволяет не полагаться исключительно на дорогостоящие ракеты, а выбирать оптимальный метод для обеспечения безопасности в зависимости от угрозы.