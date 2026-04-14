SHOT: ВСУ впервые применили дроны с кассетными снарядами США в Ленобласти

Москва14 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили беспилотники дальнего действия с кассетными артиллерийскими боеприпасами, произведенными в США, при атаке на Ленинградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подробно изучить конструкцию удалось после массированной атаки ВСУ на Ленинградскую область. По данным канала, у части сбитых беспилотников уцелели их боевые нагрузки. Так стало известно, что в составе боевой части использовались 155-мм кассетные артиллерийские снаряды M864 американского производства.

Уточняется, что каждый такой снаряд содержит 72 суббоеприпаса, включая кумулятивные и кумулятивно-осколочные элементы. Также вместе с ними идет система машинного зрения Skynode S американской компании Auterion – она предназначена для работы в условиях подавления GPS-сигнала и обеспечения навигации беспилотника.

Официального подтверждения данных от Министерства обороны России не поступало.

В ночь на 14 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами.