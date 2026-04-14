Москва14 апр Вести.Беспилотники, атаковавшие Липецк и Елец в ночь на 14 апреля, были запущены с линии фронта в зоне СВО. Об этом изданию "Аргументы и факты" заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, дроны проходят в сторону Воронежской и Липецкой областей между Донецком и Луганском через линию соприкосновения с направления Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации. Там летает множество БПЛА, и под их прикрытием могут подлетать аппараты средней и большой дальности.

Там идут бои, через эту территорию беспилотникам проще проникнуть на нашу территорию цитирует Владимира Попова "АиФ"

Генерал также допустил, что беспилотники использовали разведывательные данные со спутников. Информация от США через страны НАТО все равно поступает, хоть и с задержкой, поэтому у ВСУ есть возможность сопровождать полеты дронов на дальние расстояния.

Противник специально наносит удары по жилым районам, так как они менее защищены, чем объекты военно-промышленного комплекса, подчеркнул эксперт. Он не исключил и запуски с близлежащих территорий, отметив, что по Липецкой и Воронежской областям противник чаще работает со своей территории.

Также не исключено, что дроны могут запускаться из близлежащих районов. Потому что предателей хватает, не нужно этого исключать заявил Владимир Попов

В ночь на 14 апреля российские военные сбили 97 украинских беспилотников. В Ельце в результате атаки погиб один человек, еще пятеро пострадали.