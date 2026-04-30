SHOT: силы ПВО отражают атаку БПЛА в Липецке SHOT: серия взрывов прогремела над Липецком

Москва30 апр Вести.В Липецке силы противовоздушной обороны (ПВО) отражает воздушную атаку украинских БПЛА, над городом звучат взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Первый взрыв прогремел в 22.30, а затем продолжило громыхать в небе около 23.45. Жители Липецка массово пишут о некоем гуле в небе и вспышках в некоторых районах утверждается в публикации

Официальная информация об этом атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил об опасности атаки украинских БПЛА на территории всего региона. В настоящее время объявлен красный уровень тревоги, что означает непосредственную угрозу инфраструктурным объектам.