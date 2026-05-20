Москва20 мая Вести.Вооруженные силы Украины используют акваторию Черного моря, чтобы атаковать Анапу и Новороссийск. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с порталом aif.ru.

По его мнению, налеты дронов ВСУ идут со стороны Одессы и Николаева, при этом боевики также используют в качестве стартовых площадок для БПЛА корабли.

Намного проще осуществлять налеты беспилотников на Анапу и Новороссийск через морскую территорию, через нейтральные воды, где может беспилотный катер или корабль под разными флагами с диверсионно-разведывательной группой на борту пояснил Попов

Ранее в Анапе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой удара украинских беспилотников. Жителям и гостям города рекомендовали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности при включении сигнала тревоги.