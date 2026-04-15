Москва15 апр Вести.Ночью в районе Анапы прозвучали несколько взрывов, которые могут быть связаны с отражением атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, которые приводятся в публикации, грохот в Анапе раздался около 2.20 по местному времени.

Всего к этому моменту насчитали 6-7 глухих взрывов со стороны Черного моря. Жители некоторых районов Анапы утверждают, что видели вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает ВСУшные БПЛА пишет Telegram-канал

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.