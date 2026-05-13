Москва13 маяВести.Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным сведениям, российская ПВО отражала воздушную атаку со стороны Черного моря, отмечает издание.
Очевидцы сообщают, что слышали уже более 17 взрывовговорится в публикации
По их свидетельствам, была слышна "серия глухих взрывов со стороны моря", а некоторые наблюдали вспышки в небе.
На данный момент официальной информации, подтверждающей или опровергающей эти сведения, от российских военных и местных властей нет.