Очевидцы рассказали о 17 громких взрывах ночью над Анапой, пишет SHOT

Москва13 мая Вести.Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишет Telegram-канал SHOT.

По предварительным сведениям, российская ПВО отражала воздушную атаку со стороны Черного моря, отмечает издание.

Очевидцы сообщают, что слышали уже более 17 взрывов говорится в публикации

По их свидетельствам, была слышна "серия глухих взрывов со стороны моря", а некоторые наблюдали вспышки в небе.

На данный момент официальной информации, подтверждающей или опровергающей эти сведения, от российских военных и местных властей нет.