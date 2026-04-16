Взрывы прогремели над Сочи SHOT: в Сочи было слышно 5-7 взрывов

Москва16 апр Вести.Силы ПВО отражают воздушную атаку БПЛА ВСУ в Сочи, жители слышали 5-7 взрывов над городом, сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали нам, что в данный момент по всему побережью Сочи воет сирена воздушной опасности. Всего было слышно 5-7 взрывов в разных частях города рассказывает SHOT

Онлайн-издание приводит слова местных жителей, которые утверждают, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, слышали стрельбу.

Никакой официальной информации не поступало.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал у себя в MAX-канале о беспилотной опасности в городе.