Москва16 апрВести.Силы ПВО отражают воздушную атаку БПЛА ВСУ в Сочи, жители слышали 5-7 взрывов над городом, сообщает SHOT.
Очевидцы рассказали нам, что в данный момент по всему побережью Сочи воет сирена воздушной опасности. Всего было слышно 5-7 взрывов в разных частях городарассказывает SHOT
Онлайн-издание приводит слова местных жителей, которые утверждают, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, слышали стрельбу.
Никакой официальной информации не поступало.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал у себя в MAX-канале о беспилотной опасности в городе.