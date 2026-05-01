Москва1 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны для ударов по Пермскому краю с территории Сумской, Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru.NEWS.ru.

По его словам, беспилотники должны быть обеспечены большим количеством ресурсов, чтобы преодолеть такое расстояние.

Их запуск ВСУ могли осуществить со стороны Харькова, Сумской и Киевской областей. Зачем они это делают? БПЛА наносят серьезные удары по городам РФ: от прилетов случаются пожары, гибнут люди. Самое главное для Украины – это психологическое давление на наш народ. сказал он

Собеседник издания добавил, что дроны могли запускать и с территории России. Попов пояснил, что поляны вблизи городов уже высохли, проходимость на дорогах – хорошая, что дает возможность завербованным ВСУ пособникам выполнять задания киевского режима.

Ранее на границе Херсонской и Запорожской областей при атаке БПЛА пострадали дети.