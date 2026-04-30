SHOT: ВСУ запустили дроны "Лютый" по Перми из Днепропетровской области SHOT: Пермь атаковали дроны "Лютый" из Днепропетровской области

Москва30 апр Вести.Появились данные о возможном типе беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся при атаке на Пермь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что ВСУ задействовали БПЛА "Лютый", которые оборудовали дополнительными топливными баками, что позволило увеличить их дальность.

По информации SHOT, дроны запускались из Днепропетровской области. БПЛА летели стаями по несколько штук говорится в публикации

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил об атаке на одну из промышленных площадок Пермского края. Глава субъекта подчеркнул, что пострадавших нет, значимые разрушения отсутствуют.