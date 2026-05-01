3 ребенка пострадали при атаке БПЛА на границе Херсонской и Запорожской областей

На границе Херсонской и Запорожской областей при атаке БПЛА пострадали дети 3 ребенка пострадали при атаке БПЛА на границе Херсонской и Запорожской областей

Москва1 мая Вести.В населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей при атаке вражеского беспилотника во дворе жилого дома пострадали три ребенка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 30 апреля.

В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированные удары по объектам энергетики в Запорожской области.