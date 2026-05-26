В Херсонской области три человека ранены при атаках БПЛА и подрыве на "Лепестке"

Москва26 мая Вести.Три человека в Горностаевском муниципальном округе Херсонской области получили ранения за сутки в результате атак со стороны Украины, все они госпитализированы, сообщает окружная администрация.

В результате атак БПЛА, а также вследствие подрыва на мине "Лепесток" пострадали трое мирных жителей отмечается в публикации администрации Горностаевского округа в Telegram-канале

За сутки ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов и запустили 41 беспилотник по населенным пунктам Горностаевка, Каиры и Заводовка. В Горностаевке повреждено здание магазина.