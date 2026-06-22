В Запорожской области в результате удара дрона ранены ребенок и женщина

При атаке БПЛА в Запорожской области пострадали девочка и женщина В Запорожской области в результате удара дрона ранены ребенок и женщина

Москва22 июн Вести.В Запорожской области в селе Великая Знаменка в результате атаки дрона пострадали малолетний ребенок и взрослая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Отмечается, что беспилотник взорвался рядом с жилым домом. Ранения получили девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения.

Дрон противника сдетонировал возле жилого дома - в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести написал Евгений Балицкий

Обеих пострадавших госпитализировали.