Москва1 маяВести.Состояние детей, пострадавших на границе Херсонской и Запорожской областей, оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Крыма.
Дети пострадали в результате атаки вражеского беспилотника по дворовой территории жилого дома. Трагический инцидент произошел 30 апреля в одном из населенных пунктов, расположенных на границе двух областей.
В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжестисказано в сообщении
Их доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.
Ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, уточнял, что пострадавшим 10, 11 и 15 лет.