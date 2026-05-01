Пострадавшие на границе Херсонской и Запорожской областей дети доставлены в Крым

В Крым доставили пострадавших на границе Херсонской и Запорожской областей детей Пострадавшие на границе Херсонской и Запорожской областей дети доставлены в Крым

Москва1 мая Вести.Состояние детей, пострадавших на границе Херсонской и Запорожской областей, оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Крыма.

Дети пострадали в результате атаки вражеского беспилотника по дворовой территории жилого дома. Трагический инцидент произошел 30 апреля в одном из населенных пунктов, расположенных на границе двух областей.

В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести сказано в сообщении

Их доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

Ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, уточнял, что пострадавшим 10, 11 и 15 лет.