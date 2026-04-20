SHOT сообщил об атаке дронов на курорты Краснодарского края SHOT: взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой

Москва20 апр Вести.Telegram-канал SHOT в ночь на 20 апреля сообщил о нескольких десятков взрывов, прогремевших над Туапсе, Геленджиком и Анапой. По данным канала, системы противовоздушной обороны в регионе отражают атаку беспилотных летательных аппаратов.

По информации местных жителей, которую приводит SHOT, взрывы стали звучать после полуночи. Сообщается, что беспилотники сбивают в разных частях черноморского побережья.

По словам очевидцев, громче всего сейчас в районе Туапсе уточнил SHOT

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее власти объявили о том, что на территории Анапы, Геленджика и Туапсинского коурга объявлена опасность атаки БПЛА.

Кроме того, временные ограничения были введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.