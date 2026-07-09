Пентагон выделил $86 млн на разработку лазерных комплексов для ПВО Пентагон выделил $86 млн на разработку лазерного оружия для ПВО

Москва9 июл Вести.Пентагон объявил о выделении 86 миллионов долларов на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из заявления американского военного ведомства.

В Пентагоне отметили, что соглашения были заключены с оборонными компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight.

Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия ​​​... для улучшения системы обороны от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов следующего поколения говорится в заявлении

Уточняется, что 86 миллионов долларов является начальной суммой финансирования соглашения, общий лимит программы составляет 847 миллионов долларов.

Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванного представителя Военно-морских сил (ВМС) США сообщил, что девять кораблей американских ВМС оснащены лазерными системами, предназначенными для "ослепления" надводных, подводных и воздушных целей. Речь идет об установке ODIN, которая применяется для нейтрализации камер и датчиков разведывательных систем на кораблях, подводных лодках, пилотируемых воздушных судах, а также дезориентации беспилотников.