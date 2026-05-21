Москва21 мая Вести.Девять кораблей американских военно-морских сил (ВМС) оснащены лазерными системами, предназначенными "ослепления" надводных, подводных и воздушных целей.

Речь идет об установке ODIN, которая применяется для нейтрализации камер и датчиков разведывательных систем на кораблях, подводных лодках, пилотируемых воздушных судах, а также дезориентации беспилотников, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванного представителя ВМС США.

По словам собеседника портала, в числе девяти кораблей оснащенных "системой направленной энергии" эсминец USS Spruance, который входит в состав авианосной ударной группы Abraham Lincoln, и эсминец USS John Finn, несущий боевое дежурство в Индийском океане.

Ранее ВМС США провели испытания антидроновой лазерной системы LOCUST, установленной на борту атомного многоцелевого авианосца "Джордж Буш".