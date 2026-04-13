Американский авианосец вошел в Оманский залив в 200 км от побережья Ирана

Москва13 апр Вести.Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в воды Оманского залива и расположился восточнее Ормузского пролива. Согласно данным европейских спутниковых снимков, проанализированных BBC, судно находится на восточной границе залива, примерно в 200 километрах к югу от иранского берега.

Это самое близкое приближение американского авианосца к Персидскому заливу со начала военной операции против Ирана. В составе ударной группы замечены также два эсминца, а в целом в Аравийском море развернуто 11 боевых кораблей ВМС США.

Ормузский пролив связывает порты Персидского и Оманского заливов и служит ключевым маршрутом для транспортировки нефти и газа из региона. Центральное командование США (CENTCOM) ранее сообщило, что блокада пролива начнется в понедельник в 10:00 по восточному времени США, что соответствует 17:00 по Москве.