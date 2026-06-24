Москва24 июн Вести.Руководители Пентагона впервые в истории лично присутствовали на испытаниях микроволнового и лазерного оружия на полигоне в Нью-Мексико. Об этом пишет портал Axios.

В проекте бюджета на 2027 год, как отмечается, выделено более 2 миллиардов долларов на исследования и разработки в этой области.

Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико говорится в материале

В мае стало известно, что девять кораблей американских военно-морских сил (ВМС) оснастили лазерными системами ODIN. Они применяются для нейтрализации камер и датчиков разведывательных систем на кораблях, подводных лодках, пилотируемых воздушных судах, а также для дезориентации дронов.