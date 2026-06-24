Москва24 июн Вести.Первое испытание американской системы ПРО "Золотой купол" успешно завершено. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Система динамической автономной защиты (DDAD) безупречно распознала, захватила и уничтожила приближающиеся цели, написал Хегсет в соцсети X.

Сегодня первое этапное испытание Golden Dome for America (GDA) завершилось полным успехом, и для меня было честью стать свидетелем этого воочию написал он

Глава Пентагона добавил, что "Золотой купол" поможет "более эффективно защищать родину".

Ранее портал Axios сообщил, что Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл лично присутствовали на испытаниях микроволнового и лазерного оружия на полигоне в Нью-Мексико.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что общая архитектура системы ПРО "Золотой купол" определена, ее интегрируют с существующими оборонными возможностями страны. Стоимость новой системы составит около 175 млрд долларов.