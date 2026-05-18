США хотят разместить в космосе 7,8 тыс. перехватчиков для "Золотого купола"

Москва18 мая Вести.Для работы системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" США намерены разместить в космосе группировку из 7,8 тыс. спутников-перехватчиков, сообщает РИА Новости.

Конгресс США оценил стоимость "Золотого купола" в $1,2 трлн, что в шесть раз превышает оценку Пентагона​​​.

В частности, на разработку, развертывание и использование космических перехватчиков потребуется $743 млрд (60% общей стоимости "Золотого купола").

Эшелон из 1 тыс. спутников необходим, чтобы перехватчик всегда оказывался над местом пуска ракеты и мог ее перехватить в первые минуты полета.

Каждый спутник может прослужить на орбите почти пять лет, после чего он сойдет с орбиты. Для поддержания группировки США придется ежегодно запускать 1,6 тыс. новых спутников стоимостью $22 млн каждый.

По оценке Конгресса США, "Золотой купол" не сможет полностью отразить массированную ракетную атаку со стороны крупных ядерных держав, в том числе удары со стороны России или Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил в мае 2025 года, что архитектура "Золотого купола" определена, а ввод группировки спутников в строй может произойти до конца второго президентского срока Трампа.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что проект "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности.