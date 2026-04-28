Берковиц: у США нет защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет

В США признали уязвимость перед гиперзвуковым оружием Берковиц: у США нет защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет

Москва28 апр Вести.США на сегодняшний день не имеют эффективных средств защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет. Об этом заявил помощник министра войны по политике в сфере космоса Марк Берковиц на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США, его слова приводит ТАСС.

В ходе заседания о разрабатываемой США системе ПРО нового поколения системы глобальной противоракетной обороны "Золотой купол" сенаторы попросили его дать оценку современному противоракетному потенциалу страны.

Он отметил, что на сегодняшний день существует очень ограниченная наземная одноуровневая система обороны страны, разработанная для защиты от небольших по масштабу внезапных атак со стороны Северной Кореи.

У нас очень ограниченные возможности против любых других атак с использованием баллистических ракет, и сегодня у нас нет защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах заявил он

При этом в марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект США "Золотой купол" несет значительную угрозу для стратегической стабильности. По его словам, в результате деструктивных действий США и их союзников возрастают риски милитаризации космоса и превращения его в зону конфликта.

Система "Золотой купол", разработка которой была инициирована президентом США Дональдом Трампом, планируется к запуску к январю 2029 года. Ее основное предназначение - перехват сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков (HGV - Hypersonic Glide Vehicle) и высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов, способных развивать скорость свыше 5 Махов.