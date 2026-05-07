США пока еще не начинали поставку гиперзвуковых ракет Dark Eagle

У США возникли проблемы с поставками гиперзвуковых ракет Dark Eagle для армии США пока еще не начинали поставку гиперзвуковых ракет Dark Eagle

Москва7 мая Вести.Давно планируемое оснащение американской армии гиперзвуковыми ракетами большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle пока еще так и не началось. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы Конгресса США.

Уточняется, что в настоящее время Вашингтон создал всего восемь ракет данного типа, что достаточно для заряда лишь одной батареи.

В материалах указано, что генерал-лейтенант Фрэнк Лозано, отвечающий за ракетные программы США, обещал в марте этого года полностью вооружить американскую армию ракетами Dark Eagle.

При этом вся программа производства и вооружения оценивается более чем в $12 млрд.

27 марта США провели испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. По словам Лозано, она якобы способна достичь Москвы при запуске с территории Великобритании.