Москва7 маяВести.Давно планируемое оснащение американской армии гиперзвуковыми ракетами большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle пока еще так и не началось. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы Конгресса США.
Уточняется, что в настоящее время Вашингтон создал всего восемь ракет данного типа, что достаточно для заряда лишь одной батареи.
В материалах указано, что генерал-лейтенант Фрэнк Лозано, отвечающий за ракетные программы США, обещал в марте этого года полностью вооружить американскую армию ракетами Dark Eagle.
При этом вся программа производства и вооружения оценивается более чем в $12 млрд.
27 марта США провели испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. По словам Лозано, она якобы способна достичь Москвы при запуске с территории Великобритании.