ВС США запросили гиперзвуковое оружие для возможных ударов по Ирану Bloomberg: CENTCOM запросило гиперзвуковые ракеты для возможных ударов по Ирану

Москва30 апр Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) запросило переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle ("Темный орел") для потенциального удара по Ирану, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Если заявку одобрят, это может стать первым случаем развертывания США своей гиперзвуковой ракеты, которая, как отмечается, еще не объявлена окончательно готовой к применению.

В запросе на предоставление оружия этот шаг обосновывается тем, что Иран переместил свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile – оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 482 км – прим. ред​​​.) говорится в сообщении

По словам источника агентства, решение по данной заявке еще не принято.

Ранее сообщалось, что США намерены в 2027 финансовом году приобрести 3203 ракеты для комплексов Patriot версии PAC-3 MSE на фоне истощения запасов вооружения.

Согласно сведениям CNN, война с Ираном опустошила ключевые ракетные запасы США. В Пентагоне опасаются, что страна рискует столкнуться с нехваткой боеголовок в случае нового конфликта в ближайшие несколько лет.