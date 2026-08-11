Пентагон не сможет восстановить запасы переданных Киеву Javelin до 2030 года

США не смогу быстро восстановить запасы переданных Киеву ракет Javelin Пентагон не сможет восстановить запасы переданных Киеву Javelin до 2030 года

Москва11 авг Вести.Соединенные Штаты до 2030 года не смогут восполнить запасы противотанковых ракет Javelin, которые были переданы Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Пентагона.

Отмечается, что значительная часть закупленных Сухопутными войсками США в 2022–2025 финансовых годах ракет для восполнения арсеналов поступит на вооружение с задержкой в несколько лет.

Финальная партия из 944 ракет, которая была оплачена еще в 2024 году, начнет поступать в войска только в августе 2030 года.

Ранее стало известно, что Пентагон, несмотря на истощение запасов, будет вынужден сократить закупку ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за их подорожания.

Между тем издание Asia Times написало, что Украина из-за истощения запасов американских вооружений может столкнуться с тяжелейшими последствиями.