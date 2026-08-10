Пентагон получит меньше ракет для Patriot в 2027 году из-за роста цен

Армия США получит меньше ракет для Patriot из-за их подорожания Пентагон получит меньше ракет для Patriot в 2027 году из-за роста цен

Москва10 авг Вести.Пентагон будет вынужден сократить закупку ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за значительного роста цен на них, несмотря на истощение запасов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы.

Цена одной ракеты PAC-3 MSE, как отмечается, выросла более чем на 30% с 2022 года. К 2027 году ее стоимость возрастет до 4,988 миллиона долларов по сравнению с 3,825 миллиона долларов в 2023 году.

Увеличение цены уже сказалось на закупках 2025 года. Уточняется, что изначально на выделенные 885,7 миллиона долларов планировалось приобрести 230 перехватчиков, но из-за изменения стоимости объем поставки сократился до 194 ракет.

При этом потребность Вашингтона в подобном вооружении резко выросла. В апреле 2025 года сухопутные войска США увеличили объем закупок PAC-3 MSE более чем в четыре раза - до 13 773 штук.

Журнал The Atlantic накануне написал, что оборонные гиганты Соединенных Штатов Lockheed Martin и Raytheon выступают против передачи киевскому режиму лицензий на производство систем ПВО Patriot. Они могут опасаться конкуренции: себестоимость производства систем Patriot и ракет к ним на украинских мощностях может оказаться ниже американской.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон тоже нуждается в ракетах для Patriot, комментируя возможность поставок Киеву.