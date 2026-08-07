Трамп о просьбе Зеленского о ракетах Patriot: США они тоже нужны

Трамп прокомментировал возможность поставок Киеву ракет для Patriot Трамп о просьбе Зеленского о ракетах Patriot: США они тоже нужны

Москва7 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что США тоже нуждаются в ракетах для комплексов Patriot, комментируя возможность их поставок Киеву.

В конце июля глава киевского режима просил у Вашингтона 300 ракет для Patriot. Зеленский в последнее время регулярно жалуется на сокращения поставок Западом вооружения Украине. Он считает это вызвано политическими причинами.

Нам они тоже нужны. Знаете, [экс-президент США Джо] Байден дал ему [Зеленскому] слишком много. Байден дал ему вооружения на сумму $300 млрд сказал Трамп журналистам в Белом доме. Его слова передает РИА Новости

Американский лидер добавил, что предыдущая администрация передала Киеву оружие "совершенно бесплатно".

При этом Трамп подчеркнул, что имеющееся вооружение может пригодиться Вашингтону "для других вещей".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне заявил, что Киев испытывает серьезные трудности с получением ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По его словам, ситуация осложнилась из-за обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее газета Financial Times написала, что Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в дополнительных поставках ракет для систем Patriot. Американский лидер, как отмечалось, мотивировал это решение тем, что США и самим не хватает таких ракет на фоне ближневосточного конфликта.

Зеленский, рассуждая о том, почему же поставки оружия на Украину значительно сократились, выразил мнение, что таким образом на Украину хотят оказать давление и сделать Киев более сговорчивым.